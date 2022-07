Maggie tutulungan ng mga politiko vs Consunji

Si Maggie Wilson talaga ang laman ng news ngayon simula pa no’ng weekend. Kung pagbabasehan ang mga comment, marami ang naaawa rito at nagagalit sa ginagawa raw dito ng kanyang estranged husband na si Victor Consunji.

Pero, meron din na sinisisi si Maggie. Meron pang tumatawag dito na ‘gold digger’. At ‘yung iba, talagang pinaniniwalaan na agad ang isinampang kaso sa kanya ni Victor na kesyo adulterer.

Kumbaga, naja-judge na agad si Maggie without knowing na baka sa isyu nilang mag-asawa, si Maggie talaga ang “biktima?”

Pero balita namin, meron daw talaga na nag-ooffer ng mga support kay Maggie, may nag-aalok din daw kung gusto niya ng lawyer na magre-represent sa kanya.

Kaya sey niya sa kanyang IG story, “So humbled to know that so many politicians, International Government (offering asylum), International lawyers and human rights groups for supporting me and reaching out privately.

“We’ve got this, together. I will help bring change and be a voice for every woman going through the same thing I am in the Philippines.” (Rose Garcia)