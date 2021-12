Maggie may bantang pasabog kay Victor

Pasabog ang rebelasyon ni Maggie Wilson sa naging karanasan nito sa kakatapos lang na Pasko. At ilan sa mga ito ay ang pagdadamot umano sa kanya ng asawang si Victor Consunji na makasama ang nag-iisa nilang anak na si Connor.

May pahiwatig din si Maggie na nasa peligro umano ang kanyang buhay, na kung may mangyayari raw sa kanya, o isa man sa mga mahal niya sa buhay, may maituturong responsable sa kanilang sitwasyon.

Nagbabanta ng isang atomic bomb si Maggie na sasabog kaugnay sa tunay na rason ng kanilang hiwalayan ni Victor, pati na ang akusasyong merong “third party” sa kanya.

Mahirap humusga sa ganitong gulo sa marital problem ng mag-asawa.

Hindi pwedeng batuhin ng mga salita si Victor, dahil maaring mayroon itong version ng naging ugat ng kanilang problema.

Kailangang marinig ang magkabilang panig ng maunawaan ng lahat ang kuwento.

Anyway, ito ang nilalaman ng mahabang caption ni Maggie sa IG.

“Christmas Day didn’t pan out as planned. I had planned and cooked beautiful dinner for family and friends with my son over. Unfortunately, I was denied that. Over Xmas eve and Xmas day. I was refused time with my son Connor despite an agreement being made prior. It’s been 48 hours, I didn’t get to open presents with him or even have a meal with him. This kind of situation sadly happens in “certain” families and as is seen as “normal”.

“There are strong reasons why I left and if you think I left with another guy, you have no idea. Those reasons will be revealed in time. I have been put through so much over the last 3 months and more so the fast few years.

“Judge me all you want. If you think you know, you haven’t seen anything yet. I have an entire vault just filled with receipts.

“Till then, to everyone going through something similar. I have received and read all your messages, I stand with you, i feel you, stay strong. We will get through this.

“Lastly, if anything happens to me or anyone close to me, you know where to look.”

Lea dinaga sa Dubai

Paglabas ng item na ito tapos na marahil si Lea Salonga sa performance niya sa Dubai Expo 2020, na naka-schedule noong Dec. 25.

Binago ang tapang at confidence ni Lea ng pandemya, at sa halos dalawang taong pahinga sa live audience performing.

Sa kanyang tweet ilang oras bago ang concert sa Dubai, ibinahagi ni Lea ang nararamdamang daga sa kanyang dibdib.

“Tonight will be our (@Gerald_Salonga, our musicians and my) first time in front of a live audience since lockdowns. The last time was at the @DubaiOpera in March 2020. So pardon us if we seem a little rusty, nervous or overly excited! Let’s just have fun! @expo2020dubai,” sabi ni Lea.

Dati ay hindi kinakabahan si Lea sa concert scene. Pero warm up na rin ito para sa gagawin niyang series of concert sa 2022.

Jennylyn pumayat sa pagbubuntis

Maselan ang pagbubuntis ni Jennylyn Mercado. Bagamat nagagawa niyang lumakad, mag-celebrate ng Pasko sa bahay nila, kasama ang asawang si Dennis Trillo, anak na si Jazz, at iba pang miyembro ng pamilya, kapansin-pansin ang pangangayat ng aktres.

Kitang-kita sa Christmas family photo na pinoste ni Dennis sa Instagram ang manipis na hugis ng mga braso ng aktres, na malayo sa ibang mga star na nagbubuntis, na tumaba talaga.

Pero, maganda pa rin si Jennylyn at fresh pa rin kahit super payat.

Jane, RK nagpa-tattoo ng smiley

Kakaiba ang drama kung paano sinelyuhan ng magdyowang Jane Oineza, RK Bagatsing ang kanilang pag-iibigan.

Kung ang ibang magdyowa nagpa-tattoo sa kanilang katawan ng identical designs, o pangalan ng mga karelasyon nila, smiley naman ang kina Jane at RK.

Pero pinaghiwalay nila ang mata at ngiti ng smiley.

Dalawang tuldok (mata) ang pina-tattoo ni Jane sa kaliwang hinliliit, samantalang smiley (ngiti) naman sa kaliwang hinliliit ni RK.

Na kapag pinagdikit ng dalawa ang kanilang mga daliri, lalabas ang itsura ng smiley.

Isang pahiwatig ito na lagi silang masaya sa relasyon.

Sana nagpa-tattoo rin sila ng sad face para kapag may away sila pagdikitin nila ito, bilang pag-alala na hindi dapat sila malungkot sa kanilang pagmamahalan.