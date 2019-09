Magdyowa Top 10 sa physician board exam

HINDI nabigo sa ­kanilang ­“relationship goal” ang isang ­magkasintahan mula sa De La Salle ­Medical and Health ­Sciences ­Institute (DLSHSI) sa Cavite na kapwa nagpursigi at nangarap na ­makapasok sa Top 10 sa 2019 ­Physician ­Licensure.

Nabatid na si Carlo Jay Dejelo ay ­nakapasok sa top 10 sa 2019 ­Physician licensure ­examination habang ang kanyang girlfriend na si Febby ­Diabordo ay nasa Top 6.

Sa anim na taong ­relasyon ng dalawa iisa ang kanilang mithiin ang makapasok sa Top 10.

Nalaman na noong 2012 ang magkasintahan ay parehas na ­nagtapos sa Silliman ­University sa ­Dumaguete City ng ­kursong ­Bachelor’s ­Degree in Chemistry.

Kapwa ­nakapasa sa Chemistry ­Licensure Examination ang mag-sweetheart at nitong 2014 ay nagpasya ­silang pumasok sa ­medical school at kapwa sila ­na-admit sa ­DLSHSI at nabigyan ng full ­scholarship.

“It’s not hard for us to be in a relationship while in med school since both of us understood the ­toxicity of our schedule. We just made sure that we spend ­quality time with each other,” ayon kay Dajelo.

(Juliet de Loza-Cudia)