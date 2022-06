Magdyowa sa Abra nasungkit pagiging magna cum laude

MAPAPA-SANA all talaga ang lahat sa couple goal ng magkasintahan sa Abra na parehong nagtapos bilang magna cum laude sa kanilang paaralan.

Umani ng papuri mula sa mga netizen ang kuwento nina Bonifacio Jr. Tumalip, 21-anyos, at kanyang girlfriend na si Magda Ria Piedad, 22, na nagtapos sa Divine Word College of Bangued sa Abra nitong Hunyo 10.

Kumuha ng kursong Bachelor of Science in Accountancy si Tuma­lip habang Bachelor of Scienc­e in Seconda­ry Education Major in Araling Panlipunan naman si Piedad.

Pinatunayan ng dalawa na hindi naman hadlang sa pag-aaral ang pagpasok sa relasyon at sa halip ay naging inspirasyon at motibasyon pa sila para sa isa’t isa.

Payo ni Piedad, ‘wag gawing destruction ang kasintahan sa pag-aaral at laging tandaan ang mga bilin at payo ng mga magulang para matupad ang mga pangarap.

Sa nasabing paaralan nagkakilala ang dalawa at sa ngayon ay goin­g strong umano ang kanilang tatlong taong relasyon. Anila, naging sandalan din nila ang Panginoon para maging matibay. (Gel Manalo)