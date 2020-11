Magdyowa na: Barbie, Diego panay lambingan sa IG

Feeling ng mga fan, magdyowa na sina Barbie Imperial at Diego Loyzaga.

Kasi nga, sa lahat ng post ni Barbie ay palaging may comment si Diego. At may post pa si Barbie na sinasabi niyang na-in love siya sa ganda ng sky sa resort na pinuntahan niya.

Na ang hirit ni Diego ay, “Sa sky ka na-in love?” Na sinagot ni Barbie na, “Secret.” Isa pang comment ni Diego ay, “Tama na uy” na parang nagpapaalala kay Barbie.

Anyway, aprub naman ang mga fan sa tingin nila na ‘relasyon’ ngayon nina Barbie at Diego. Sabi nga nila, matagal na ring single ang dalawa, at keri na raw na maging sila na.

Wish nga nila na totoo ang hinala nila, dahil mukhang masaya sa isa’t isa sina Barbie at Diego, ha! (DS)