Magdyowa, 5 pa timbog sa drug bust

Pitong katao, kabilang ang isang mag-asawa, ang nadakip ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Bocaue police at Bulacan Provincial Intelligence Unit (PIU) na nagresulta sa pagkakasamsam ng P360,000 halaga ng hinihinalang shabu sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa lalawigan noong Martes.

Kinilala ni P/Col. Charlie A. Cabradilla, acting Provincial Director ng Bulacan PNP, ang mag-asawang suspek na sina Lurvidy Rus at Belmar Navarro alyas ‘Daga’, ng Saint Martha Subd., Brgy. Batia, Bocaue, pinsan na si Joey Navarro ng Mariblo, Quezon City; Gerrald Pascual, 39-anyos, ng Gulod st., Novaliches, Quezon City; at Judjane Solivio, 41-anyos, taxi driver ng Western Bicutan, Taguig City.

Nakorner din si Herry Lopez ng Lopezville Subd., sa Brgy. Panginay, Balagtas at Byron Planas, alyas ‘Beng’, ng Gumaok East, San Jose del Monte (SJDM) City. Nakumpiska sa kanila ang P360,000 halaga ng umano’y shabu bukod pa sa 10 pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana.

Inaresto sina Navarro sa Brgy. Batia bandang alas 9:30 ng gabi at nakumpiskahan ng 20 pakete ng shabu na may timbang na tatlong gramo at nagkakahalaga ng P20,000.

Sumunod na natimbog sina Pascual at Solivio.Nasamsam sa kanila ang limang pakete ng shabu na may timbang ng halos 50 gramo at nagkakahalaga ng P340,000 sa Brgy. Mojon, Malolos City dakong alas-11:00 ng gabi.

Nadakip naman si Lopez sa bayan ng Balagtas ng mga tauhan ni Balagtas Police chief P/Major Michael Udal.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. (Jun Borlongan)