Magdasal, sundin ang utos ng gobyerno sa Kapaskuhan

“Tanging sa Diyos lang ako umaasa; ang aking pag-asa’y tanging nasa kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag; akin ang tagumpay sa lahat ng oras! Ang kaligtasan ko’t aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa kanya lamang. Siya’y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan.” – Mga Awit 62:5-7

Sa nakalipas na mga taon, mahigit sa kalahati ng ating buhay ay maraming labanan na ang ating napag-daanan at matagumpay na nalagpasan, kabilang dito ay mga aktwal na laban bunsod ng ating pagtupad ng tungkulin sa bayan bilang pulis at sundalo habang ang iba naman ay mga hamon sa buhay bilang indibidwal, ama ng tahanan at malugod na taga-sunod ni Kristo.

Sa mga laban na ito, tayo ay panalo dahil na rin marahil sa ating palaging pagtawag at matibay na pananampalataya sa Panginoon. Malugod kong ibinabahagi sa inyo na matapos tayong dumaan sa tatlong linggong pagku-‘quarantine’ at pagpapalakas ng immune system sa quarantine facility, sa ospital, pati na sa bahay nitong huling linggo, matagumpay nating nalagpasan ang virus na kilala bilang Covid-19. Kahapon lamang, ika -11 ng Disyembre, sa muling pagsasagawa ng ating swab test, ang inyo pong lingkod at nag negatibo na sa nasabing sakit.

Salamat sa Panginoon, kailan man ay hindi tayo pinababayaan. Ayon sa aking mga doctor, ako ay Covid-free na, pati na rin ang aking mga kasamahan sa tahanan na kasama nating tinamaan ng virus na ito. Maliban sa Diyos, taos puso rin ang aking pasasalamat sampu ng aking pamilya sa inyong lahat mga minamahal kong kababayan, sa lahat ng inyong mga panalangin para sa aking dagliang paggaling.

Umasa kayo na hindi tayo pagugupo o patatalo sa kahit na anong pagsubok at matibay nating panghahawakan at tutuparin ang mga sinumpaang tungkulin sa bayan at kapwa Pilipino. Sa katunayan, tayo narin ay bumalik sa pagdalo sa mga committee hearing at session sa Senado nitong nagdaang linggo habang nagpapagaling sa bahay, dahil marami pa tayong kailangan pagtrabahuhang mga batas para mas maitaas pa ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Mabuti na rin at talagang dahil sa makabagong teknolohiya, posible na ang mga virtual na pag sasama at talakayan.

Balik trabaho na ako sa Senado, katulad ng dati, tulong-tulong nating panatilihing ligtas ang lahat at mapayapa ang bawat komunidad sa ating bansa.

Nitong nakalipas na mga panahon, personal kong naranasan ang sitwasyon ng Covid-19 patients at ang mahirap na mga proseso na dulot ng sakit na ito. Talaga namang mahirap ang maging pasyente sa sakit na ito, dahil bukod sa pagsubok sa pisikal na kalakasan ng iyong katawan ay masusukat din ang tatag ng dibdib, pati na emosyonal na estado at pananalig mo sa Maykapal.

Ayaw ko na maging positibo sa virus ang sino man at kahit isa sa inyo na mga kababayan ko. Kailangan talaga na palagian nating sundin at ipatupad ang mga panuntunan ng gobyerno upang labanan ang Covid-19. Taimtim nating sundin ang lahat ng minimum health protocols ng gobyerno, dahil sinasabi ko na sa inyo, hindi biro ang magkasakit lalo na katulad ng Covid-19 na ito.

Maaaring sasabihin ng iba, tayo ay makulit at paulit-ulit na sa pagsasabing sundin ang mga utos ng ating gobyerno. Maging noon pa man na hindi pa tayo tinatamaan ng virus na ito, mahigpit na ang ating pagtalima at implementasyon ng health protocols mula sa IATF. Ang mahirap nga lang, hindi natin nakikita ang kalaban kaya gaya ng nangyari saaking pamilya, pwedeng ito ay pumasok sa ating tahanan.

Lahat tayo, bata at matanda, lalaki o babae, maging ano man ang iyong estado sa buhay at katayuan sa lipunan, ay maaaring tamaan o mag-positibo sa Covid kaya nga inuulit ko, maging maingat at maging ligtas.

Kaya naman sa panahon ng kapaskuhan na siya marahil pinaka espesyal na panahon sa puso ng bawat Pamilyang Pilipino, ang pakiusap ko po ay sundin natin palagi ang mga ipinag-uutos ng gobyerno, palaging mag-suot ng face mask at face shield, palaging maghugas ng mga kamay at ipatupad ang social distancing.

Di baleng mabawasan ang mga pagsasalu-salo at selebrasyon, ang mahalaga ay maging ligtas at malusog tayong lahat. Maari naman tayong bumawi sa mga susunod na taon pa. At higit sa lahat, patuloy tayong manalangin sa Panginoon na patuloy tayong gabayan at pagpalain upang matapos na ang bangungot na ito ng buong mundo.