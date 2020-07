Magbangon-puri ang Meralco

Sa pelikula mga tropapips, may mga karakter na kontrabida na biglang magiging bayani sa huli dahil itutuwid niya ang nagawang pagkakamali—ang tanong ng ating mga kurimaw na na-bill shock noong Mayo, gawin kaya ito ng Meralco?

Nitong nakaraang pagdinig sa Senado. parang kontrabidang nabugbog ang Meralco nang pag-usapan ang pang-halloween nilang singil sa kuryente para sa buwan ng Mayo dahil shocking sa sobrang taas.

Ang ikinaiinis lang ng mga kurimaw natin, kahit inamin ng mga opisyal ng Meralco na nagkaroon sila ng “overestimation,” aba’y bakit daw sinamahan pa ng linyang “underestimation” at laging binabanggit ang billing sa buwan ng Marso at Abril.

Katwiran ng Meralco, talagang base sa tantsa ang Marso at Abril mula sa nakalipas na tatlong buwan na singil dahil hindi raw sila nakapag-meter reading dahil nga sa lockdown. Pero ang singil daw sa buwan ng Mayo, nakapag-meter reading na raw sila kaya naitama na ang nauna raw nilang singil na nagpataas at nagpakulo sa dugo ng marami (kung hindi man lahat) ng kanilang consumer.

Ang ipinagmamaktol pa rin ng mga bumulong sa ating kurimaw, para daw bang inililihis ng Meralco ang usapan sa May billing sa pamamagitan ng linyadang “under at overestimate” kuno sa buwan ng Marso at Abril. Bakit nga naman hindi, may mga kurimaw kasi tayo na nakakuha raw ng kanilang March billing at nakapagbayad pa bago pa man ang lockdown.

Ibig sabihin, nakapag-meter reading sa kanilang lugar kaya deadma na sa litanyang “under at overestimate” ng Meralco sa Marso. May mga kurimaw din na keri lang sa billing nila ng Abril kahit mas mataas sa Marso dahil naunawaan nila ang sitwasyon. Ang talagang hindi nila matanggap eh ang May billing dahil napansin nila na doble ito sa pinakamataas na binabayaran nila sa bawat taon.

Kahit nga ang isang senador, nagsabing naging doble ang singil sa konsumo ng kaniyang kuryente na imposible raw mangyari. Pero dahil senador siya at may sahod pa rin kahit lockdown, hinayaan na lang niya. Pero kung tutuusin, dapat isinapubliko niya ang kaso niya dahil maraming katulad niyang nadoble o triple ang singil pero walang pambayad kahit utay-utay dahil nawalan ng trabaho.

Ang matindi, may pahayag ang tagapagsalita ng Meralco na hindi na base sa hula ang May billing dahil nakapag-meter reading na raw sila at ipinadala na nila ang bagong singil. Kaya lang, nakita naman ng isa nating kurimaw na walang nagbago sa singil niya ng Mayo kahit isang sentimo. At malaki ang paniwala ng ating kurimaw na ganito rin ang nangyari sa iba pang kostumer ng Meralco.

Kung babasahin daw ang ipinadalang sulat ng Meralco na nagpapaliwanag ng mataas na singil noong Mayo, nakasaad dito na: “Sa pag-aaral ng Meralco Power Lab, tumataas nang 25% hanggang 40% ang electricity consumption habang panahon ng tag-init kahit hindi nadagdagan ang oras ng paggamit nito.”

Sa ganung paliwanag, simple raw talaga ang gustong mangyari ng Meralco sabi ng ating kurimaw—maningil ng mataas kaya idonahilan nila noon na ang mataas na bayarin sa buwan ng Mayo ay may kasamang “full impact-o” ng ECQ at summer.

At dahil duda ang mga kurimaw natin kung talagang nagkaroon ng meter reading sa buwan ng Mayo, tanong nila, saan ikinumpara ng Meralco ang meter reading nila sa buwan ng Hunyo na sinisingil na rin nila na “mas mababa” lang ng kaunti sa May billing?

Para sa mga hindi nakakaalam, ang pagbasa mga tropapips ng metro ng kuryente ay ikinumpara sa meter reading ng nakaraang buwan. Ang resulta nito ang magiging kabuuan ng konsumo na siyang kinukuwenta base sa presyo ng kuryente sa nasabing buwan. Kaya kung totoo rin daw na mayroong May meter reading, ang tanong pa rin, sa anong buwan nila ikinumpara ito?

Pero may panahon pa naman para makabawi ang Meralco dahil may pangako sila sa Senado at Energy Regulatory Commission na aayusin ang lahat. Kung nais ng Meralco na maging “bida” sa huli at maibalik ang “tiwala” ng mga tao, isipin nila na mahirap ang sitwasyon ngayon at alisin na muna nila sa isip ang “kita.” Bakit di sila magpaturo sa Maynilad? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”