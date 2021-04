Magbababoy ‘di papatayin pork importation

Taliwas sa posisyon ng mga senador, hindi umano makakaapekto sa local hog industry ang karagdagang pag-aangkat ng baboy, ayon kay National Economic and Development Authority (NEDA) Secretary Karl Kendrick Chua.

“The temporary increase in pork will not kill the local hog industry as imports would potentially account for up to 22.8 percent of total consumption,” pahayag ni Chua sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa food security crisis.

Nauna nang tinutulan ng mga lokal na magbababoy gayundin ng ilang senador ang isinulong ng Department of Agriculture (DA) na dagdagan ang minimum access volume (MAV) para sa pork import ng 404,000 metric ton (MT) mula sa kasalukuyang 54,210 MT.

Ani Chua ang Philippine Statistics Authori­ty (PSA) Swine Situation Report nitong Pebrero 8 ng taong ito na nagpapakita na nabawasan ang swine inventory ng tatlong milyon o 24.1 porsiyento mula 2020 hanggang 2021.

“This significant drop is caused by the African swine fever outbreak which affected almost all regions of the country,” sabi ni Chua.

Sa pagtataya ng NEDA, magkakaroon ng pork supply deficit ng mahigit 477,000 MT para sa 2021.

Paliwanag pa ni Chua, ang malaking kakulangan ng suplay ng baboy ay nagresulta sa pagtaas ng presyo nito nitong Marso 2021. (Dindo Matining)