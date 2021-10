Magat Dam nagpakawala ng tubig

Nagpakawala ng tubig ang National Irrigation Administration (NIA) mula sa Magat Dam kahapon.

Hakbang ito bilang paghahanda sa inaasahang pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Maring.

Nabatid sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), base na rin sa abiso ng dam discharge, alas-tres ng hapon kahapon nang magpakawala ng tubig ang Magat Dam.

“Reservoir elevation needs to be lowered in anticipation of the expected heavy inflow due to typhoon Maring and typhoon Nando,” pahayag ng NIA.

Sa pinakahuling rekord, nasa 188.32 metro ang lebel ng tubig sa Magat Dam o limang metro na lang mula sa 193.0 metro na spilling level.