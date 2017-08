Magastos, nakikinabang pati mayayaman

Inamin ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Benjamin Diokno na lubhang magastos at aabot sa P100 bilyon ang kailangang gugulin na hindi kakayaning tustusan ng gobyerno kaya hindi isinama ang free college education sa 2018 national budget.

Bukod sa magastos, sinabi pa ni Diokno na hindi naman ang mga mahihirap na pamilya ang karaniwang nakikinabang sa free college education kundi maging ang mga may-kaya na lumilipat sa mga pampublikong eskwelahan dahil sa libreng pag-aaral.

“Ang nangyayari nagkakaroon lang ng exodus of student from private universities sa SUCs (state universities and colleges),” paliwanag ni Diokno.

Ang kanila umanong sinusuportahan na pondohan ay ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education Act o UniFAST Law na magbibigay ng direktang subsidy sa mga mahihirap subalit karapat-dapat na mga estudyante.

Ganap na naging batas ang UniFAST matapos itong lagdaan ni da­ting Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III noong Oktubre 15, 2015.

Mas plano rin umano ng gobyerno na taasan ang budget sa Science and Technology lalo pa at kulang na kulang ang bansa sa mga scientist, innovators at mga engineer kaya naman ito ang siyang nais na bigyan ng full scholarship ng gobyerno.

“That is the need of the country in sustaining long-term development,” diin ni Diokno sa deliberasyon ng Kamara sa 2018 national budget.

Hindi naman pinalampas ni Kabataan Partylist Rep. Sara Elago ang paliwanag ng DBM.

Aniya, nakapanghihinayang na sinimulan na ang free college education subalit babawiin lang din pala kaya umapela ito kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga kapwa mambabatas na iprayoridad ang free tuition sa kolehiyo at nasa P9.1 bilyon lang umano ang kakailanganin dito.