Magalong tumaya sa Lacson-Sotto tandem

Pormal nang inendorso ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang dating boss na si Senador Panfilo `Ping’ Lacson para sa pagka-pangulo at running mate na si Senate President Vicente `Tito’ Sotto III bilang bise presidente.

Ayon kay Magalong, sa panahon ng krisis dulot ng COVID-19 pandemic kailangan ng isang lider na tutugon sa napakaraming problema ng bansa, kabilang ang pagbangon ng ekonomiya.

“Definitely completely absolutely endorsing them,” pahayag ni Magalong sa media conference kahapon.

Sinabi ni Magalong na malaki ang impluwensiya sa kanyang buhay nina Lacson at Sotto bago pa man siya pumasok sa politika.

“Alam mo for the past 20 years or more merong mga taong nagkaroon ng malaking impluwensya sa buhay ko at ang mga taong `yan nirerespeto ko, those two persons are here beside me now, SP Sotto at Sen Lacson,” ani Magalong.

Aniya, kung sinoman ang mayroong kakayahang pamunuan ang bansa, wala siyang mairerekomenda kundi ang Lacson-Sotto tandem.

“Sotto and Sen lacson nakita ko ang kanilang adhikain, nakita ko rin ang kanilang pag-iisip, nakita ko rin ang tunay na katauhan nila kaya sa tingin ko at sa aking palagay if there’s anyone who can really lead this nation, silang dalawa,” sabi pa ni Magalong.

Ginawa ni Magalong ang pahayag isang araw bago ang Philippine Military Academy (PMA) homecoming kung saan tatanggap ng Lifetime Achievement Award si Lacson. Kasama ni Lacson na tatanggap ng award si Magalong.

Si Magalong ang Special Action Force (SAF) chief nang si Lacson ang pinuno ng Philippine National Police (PNP).

Nagpasalamat naman sina Lacson at Sotto kay Magalong sa pag-endorso sa kanila para sa halalan sa Mayo sabay papuri sa alkalde dahil sa kanyang maayos na pamumuno sa Baguio City.

“Gusto ko magpasalamat kay Mayor Magalong, talagang true to his training. At sa public service din, matapang na tao. It is what we called character. He is already in politics, `di nagbagao actually from the time na nakilala ko s’ya hanggang ngayon s’ya pa rin `yon, `yong consistency,” sabi ni Lacson. (Dindo Matining)