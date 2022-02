Magalong napilitan sa Kiko taas-kamay

BAGUIO CITY — Inamin ni Mayor Benjamin Magalong na napasubo lamang siya nang itaas ang kamay ni Vice Presidential candidate Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan nang bumisita sa kanya kamakailan.

Paliwanag ni Ma¬galong, habang nagpapakuha sila ng litrato ni Pangilinan ay may isang kaibigan niya ang sumigaw na itaas ang kamay ng senador.

“I was placed on the spot, ano. Nandoon ako nakapila, dapat magpapa-picture lang kami pero sabi ‘nong isang councilor ko, ‘Sir, baka puwede n’yong itaas ‘yong kamay.’ So, I was placed on the spot, alangan namang sabihin ko ‘Ay hindi, hindi. Hindi ako mag…’ I was placed on the spot,” sabi ni Magalong sa pana¬yam ng mga reporter.

“Alam n’yo naman hindi naman kami politiko na kuwan e. So, out of respect kay Senator Kiko kasi we worked together naman, e tinaas ko,” dagdag pa niya.

Agad namang ipinaalam ni Magalong kay vice presidential aspirant Vicente ‘Tito’ Sotto III na agad namang nauuwan ng senador.

“I completely understand it happens. It happens all the time, so I completely understand. The important thing is that sometimes an assurance is better than, ika nga, any claims of any ano, or gestures,” ani Sotto.

Paglilinaw pa niya, nananatili ang kanyang suporta kay Sotto at ka-tandem nitong si presidential aspirant Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson dahil tanging sila lang aniya ang nakikita niyang may pag-asa na maayos ang goberyno at ang buhay ng mga Filipino.

“I’m fully supporting Senator Sotto, definitely, and Senator Lacson. Definitely. Hindi mababago ‘yan. Hindi mababago ‘yan. Maski na ano pang alok sa akin, hindi mababago ‘yan. Because I believe in them. Naniniwala ako sa kanila e,” pagtitiyak ni Magalong. (Dindo Matining)