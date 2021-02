Magalong laban-bawi na COVID czar

Aminado si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya makakatanggi kay Pangulong Rodrigo Duterte sakaling hilinging manatili siyang contact tracing czar matapos itong magbitiw dahil sa nangyaring paglabag sa health protocol sa dinaluhang party ng event host na si Tim Yap noong isang buwan.

“Well it is a situation where no one can refuse if the President tells you to stay and perform your job. I cannot refuse the President,” pahayag ni Magalong sa panayam sa ABS-CBN news channel nang tanungin sakaling bawiin ang re­signation.

Sinabi naman ng mga opisyal ng National Task Force on COVID-19 na kanilang kakausapin si Magalong para ikunsidera ang pagbibitiw nito.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez na kakausapin nila si Magalong sa susunod na mga araw para himuking huwag kumalas sa pagsisikap ng gobyerno na matugunan ang problema sa COVID pandemic. (Aileen Taliping)

“Napakaimportante po ni Mayor Benjie sa ating response. Talagang penultimate public servant po siya very humble, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Lahat naman po tayo ay. Nagkakamali pero yung kanyang kontribusyon sa ating COVID response ay invaluable at irreplaceable,” ayon naman kay testing czar Secretary Vince Dizon.