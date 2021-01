Magalong ipokrito sa protocol

KINUKUWESTIYON si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mabagal na pag-aksiyon para parusahan ang hotel na pinagdausan ng birthday party ng event host na si Tim Yap kasama ang ilang celebrity at prominenteng mga kaibigan sa isang kilalang hotel sa nasabing lungsod.

Ang direktiba ni Magalong sa The Manor Hotel, ay inilabas matapos na kumalat sa social media ang mga larawan at video ng selebrasyon ng birthday party ni Yap na naganap noon pang Enero 17, 2021.

Alinsunod sa direktiba ni Magalong, binigyan nito ng 72 oras ang hotel para magpaliwanag sa paglabag sa health protocol ng idinaos na party ng celebrity at mga kasama nito.

“The city government gives hotel 72 hours to explain why it should not be sanctioned over celebrity party protocol breach,” bahagi ng ipinadalang liham ni Magalong sa Manor Hotel na may petsang Enero 26, 2021.

Giit sa Twitter ng isang Miss Maggie: What a joke! Mayor Magalong gives the hotel 72 hours to explain the party! He can do it himself. He was there!

Ani Magalong tinitingnan ng legal office ng lungsod kung may paglabag sa inorganisang birthday party ni Yap pero iginiit na sumunod aniya ang ilang bisita sa health protocol at naka-face mask pero nagtanggal nang oras na ng kainan kaya naabutan na walang mask ng magdatingan ang cultural dancers.

“Yes, I was there. Inimbita ho ako,”paliwanag kahapon ni Magalong sa panayam sa Teleradyo.

Binida rin ni Magalong ang naitulong ni Yap sa turismo ng Baguio.

“Ang dami ho nilang nabiling art, paintings… alam ninyo naman ho ‘yong mga local artist namin, talagang naghihikahos. So mabuti na ho na dumating sila at ang dami nilang nabili,” giit nito.

“Kung titingnan ninyo marami naman sa kanila ang compliant. It’s just that mali lang ang timing,” dagdag nito.

Sinabi rin ni Magalong na nagkausap na sila ni Yap at nahihiya umano ito sa nangyari.

“Nag-usap na ho kami kahapon at binanggit ko sa kanya na I understand what happened. Sabi ko sa kanya don’t you worry about it, ‘yong tulong mo na ginawa sa Baguio, promoting, he’s saying good words about Baguio, we’re considering all of these,” pahayag pa ni Magalong.

Aminado rin itong maging ang kanyang asawa ay lumabag sa health protocol dahi nagtanggal rin ito ng mask sa picture taking.

Gayunman ay giniit ng alkalde na nasa ilalim ng ordinansa sa lungsod, na ang mga taong mabibigong sumunod sa health protocol o hindi pagsusuot ng face mask ay pagmumultahin ng mula P1,000 hanggang P3,000.

Maliban kay Yap ay dumalo rin sa birthday celebration ni Yap ang aktres na si KC Concepcion base sa kumalat na larawan sa social media.

Ilang araw na ang nakakaraan mula nang i-post ni KC sa Instagram ang mga ganap sa birthday ni Yap.

Pero kamakalawa lamang nag-trend sa social media ang mga litrato at video ng mask-less celebration ni Yap.

Kumalat sa isang buradong Instagram story, na ni-repost ng isang Twitter page, ang pagsasayaw nina Yap at Concepcion, kasama ang iba pang bisita kabilang si Magalong.

Nanindigan naman si Yap na ang kanyang grupo ay sumunod sa panuntunan ng LGU Baguio at pawang negatibo sa COVID test bago bumiyahe.

Binakbakan naman sa social media ang ginawang party ni Yap at maging ang mga taga-Baguio ay galit sa ginawang paglabag ng grupo sa health protocol at tila pagkunsinti ng alkalde na tumatayong contact tracing czar sa aktibidad.

Nilinaw naman ng Department of Health (DOH) mahigpit pa ring ipinagbabawal ang mass gathering. (Mina Navarro/Riley Cea)