Magalong: Imbestigasyon kay Zamora tuloy kahit nag-sorry

Humingi ng tawad at nagpaliwanag si San Juan City Mayor Francis Zamora hinggil sa diumano’y paglabag ng kanyang grupo sa quarantine protocol nang pumunta sa Baguio City.

Aniya, miscommunication ang nangyari. Sa statement ng alkalde, humingi ito ng paumanhin sa mga residente ng lungsod at kay Mayor Benjamin Magalong dahil sa nangyaring paglagpas nila sa checkpoint at pagdiretso sa Baguio County Club.

“As we arrived in our hotel, the management informed us that we would have to undergo a triage which we all fully fulfilled and immediately complied with,” saad ni Zamora.

Nilahad din ni Zamora na ang dahilan ng pagpunta nila sa Baguio ay para sa kanyang misis na may stage 3 breast cancer, doon muna maninirahan ang kanyang asawa ng ilang linggo bilang pagsunod sa abiso ng doktor na kailangan nitong magpahinga at nataon na may luma silang bahay doon.

Samantala, ayon naman kay Magalong, personal na humingi ng tawad si Zamora sa kanya. Paliwanag niya “He profusely expressed deep regrets that while asleep in his car at the time, the PNP escort leading his convoy mindlessly took it on his own to ignore what has long been a standard border protection measure prescribed not only in his but our own city.”

Gayunman, naihain na umano ang reklamo laban sa grupo ni Zamora sa hinggil sa insidente.

“I am confident that appropriate steps are forthcoming for this breach of health quarantine protocols, even more so in ensuring that absolutely no one, with our rank, be allowed to transgress safety measures put in place to keep everyone out of harm,” sambit ni Magalong. (Allan Bergonia)