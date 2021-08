Mag-utol naaktuhang bumabatak sa kalsada

Swak sa kulungan ang mag-utol nang mahuli sa aktong bumabatak ng shabu sa kalsada kamakalawa ng hapon sa Valenzuela City.

Violation of Section 11, 12, at 15 Under Article 11 ng R.A. 9165 ang kinakaharap nina Romeo David, 45, kuya nitong si Benito, kapwa taga-No.2233 Bilog, Kabesang Atyesa Barangay Balangkas ng lungsod.

Bago naaresto ang magkapatid, may tumawag sa Station Drug Enforcement Unit (SDEU) at itinimbre na may dalawang lalaking umisinghot ng shabu sa Kabesang Imo corner Atyesa Street, alas 5:30 ng hapon.

Kaagad na nagresponde ang mga parak sa sinabing lugar ng caller at doo’y huli sa akto ang mag-utol na nagsa-shabu.

Pinosasan ang magkapatid at narekober sa kanila ang dalawang plastic sachet ng shabu na may standard value na P13,600 pati na mga drug paraphernalia. (Orlan Linde)