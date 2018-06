Mag-utol na Santiago, De Leon markado sa PSL Invitational

Mga laro sa Sabado:

(Smart Araneta C­oliseum)

3:00 pm – Opening ce­remonies

4:00 pm – Generika-Ayala vs UA-UP

5:00 pm – Foton vs F2 Logistics

MARKADO ang Foton sa pagparada ng kanilang powerhouse roster sa pagbubukas ng Chooks to Go-Philippine Superliga (PSL) Invitational Conference sa darating na Sabado sa Smart Araneta Coliseum.

Matapos masilo si Ateneo de Manila University superstar Bea de Leon, naging team to beat ang Tornadoes sa prestihiyosong women’s club league na suportado ng Isuzu, SOGO Hotel at UCPB Gen kasama ang ESPN5, Hyper HD at Aksyon TV bilang official broadcast partner.

Ayon kay Foton team owner Rommel Sytin, ang pagkakasama ni 5-foot-11 De Leon sa team ay magpapalakas sa kanilang frontline, huhugot din ng puwer­sa ang Tornadoes kina 6-foot-5 Jaja Santiago at 6-foot-1 Dindin Ma­nabat, nandyan din sa line-up nila sina national pool members Maika Ortiz, CJ Rosario at Gen Casugod.

Bukod kay De Leon, hinugot din sa Foton si University of the East star Shaya Adorador.

Sinabi ni Sytin na target nila ang ma­hablot ang korona sa Invitational Conference title, nagkampeon sila sa Grand Prix noong 2015 at 2016.

“As the league becomes competitive, we’ll see how our ‘Triple Tower’ of Bea, Dindin and Jaja can blend together to give us our first ever Invitationals championship,” hayag ni Sytin. “They’ve all played together and chemistry will not be a problem. Although this is their first time to play together after college, their partnership will surely bring a lot of excitement to PSL fans.”