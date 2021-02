Mag-utol na naghiwalay sa pagsapi sa NPA, nagkita muli

Matapos na magkahiwalay ng ilang taon dahil sa pag-anib sa New People’s Army (NPA) ay muling nagkita ang magkapatid nang sumuko sa pulisya ang kuya nang malamang nadakip ang nakababatang kapatid sa Northern Samar ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Debold Sinas.

Ayon kay Sinas, kusang loob na sumuko sa Silvino Lubos Municipal Police si ‘Ka Redy’, 25, nitong Pebrero 14, matapos nitong malaman na nadakip ang kanyang kapatid na si ‘Ka Anda’, 17, at dalawang iba pang kasamahan.

Sinabi ni Ka Redy na nagdesisyon siyang sumuko bitbit ang kanyang mga armas dahil ayaw niyang matulad ang kanyang nakababatang kapatid sa mga dinanas niyang hirap noong siya ay kabilang pa sa NPA.

Nakaranas umano siya nang sobrang gutom sa samahan gayundin ang grabeng hirap dahil sa wala silang masilungang bahay at palipat-lipat lang umano sila ng pinagtataguan upang makaiwas sa pulisya at militar.

Pebrero 15 nang magkita ang magkapatid sa tulong ni Col. Arnel J Apud, Provincial Director ng Northern Samar Provincial Police, na mahigpit na nagyakap ng magkaharap.

“This is a strong message to all members deceived by the communist terrorist groups, you were convinced to leave your families so that they can drag you into a failed communist campaign,” ani Sinas.

Siniguro naman ni Sinas na ang magkapatid ay makakatanggap ng assistance mula sa gobyerno sa pamamagitan ng Enhanced-Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP), isang kumpletong package assistance na ibinibigay sa mga rebel returnee na nagdesisyong iwan ang pakikipaglaban sa pamahalaan at magsimula muli ng panibagong buhay. (Edwin Balasa)