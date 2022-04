Mag-utol na Albo papalag

Masusubok ang galing ng magkapatid na Aira Mae Nicole Albo at Jewel Angelo Albo kasama ang iba pang miyembro ng national team sa pagsabak sa Smart Badminton Asia Championships sa Abril 26-Mayo 1 sa Muntinlupa City Sports Center.

Nakatuntong sa main draw ng men’s doubles sina Solomon Padiz Jr. at Julius Villabrille na agad makakasagupa ang pares ng world ranked No. 8 Goh Sze Fei at Nur Izzuddin ng Malaysia habang makakatapat nina Christian Bernardo at Paul John Pantig sina Choi Solgyu (7) at Seo Seungjae ng South Korea.

Dadaan naman sa men’s singles qualifying sina Ros Leonard Pedrosa na nasa Group C at si Jewel Angelo Albo nasa Group D.

Sasagupa rin sa mixed doubles sina Padiz/Eleanor Christine Inlayo at Alvin Morada/Thea Marie Pomar.

Sasailalim sa women’s doubles qualifying sina Aira Mae Nicole/Thea Marie Pomar na nasa Group C at Inlayo at Angelique Susmita Ramos sa Group D.

Sasalang sa women’s singles qualifying sina Janelle Anne Andres sa Group B at Mikaela Joy De Guzman sa Group D. (Lito Oredo)