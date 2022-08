Mag-utol kalaboso sa pekeng videocard

Inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police-Anti Cybercrime Group (PNP-ACG) ang online seller na magkapatid dahil sa pagbebenta ng pekeng videocard sa halagang P4,500 sa Pasig City nitong Huwebes.

Dinakip ang magkapatid na Jesty Benito, 32, at Jester, 20 sa Pilapil St., Barangay Sagad bandang alas-singko ng hapon batay sa reklamo ng isang ‘Mika’ na pinagbentahan nila ng pekeng videocard (4GB DDR5) nitong Agosto 17.

Ayon kay PNP-ACG Dir. PBGen. Joel Doria, nahaharap si Jester sa kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines, swindling at estafa habang kakasuhan naman si Jesty ng ‘aiding and abetting in the commission of the Cybercrime Prevention Act of 2012’.

Nag-ugat ang mga kaso sa magkapatid sa reklamo ni ‘Mika’ na bumili ng pekeng videocard (4GB DDR5) na ipinost ng mga suspek sa Market Place sa Facebook. Binayaran umano niya ito ng P4,500 sa GCash pero nagulat siya ng makitang luma ito taliwas sa sinabi ng mga suspek na bago ito.

Magrereklamo umano sana siya pero naka-block na siya agad sa magkapatid. Muli silang nagkausap sa Messenger noong Agosto 18 pero iginiit ng mga ito na bago ang videocard. Pagkatapos nito ay naka-block uli umano siya sa mga ito kaya nagsumbong na siya sa mga awtoridad. (Kiko Cueto)