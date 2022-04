Mag-MVP o hindi, Scottie chill lang

CHILL lang si Scottie Thompson sa usap-usapan na matunog siya bilang MVP ng PBA Season 46.

“Kung mangyari, okay. Kung hindi, okay lang,” anang do-it-all guard ng Ginebra.

Para kay Iskati, may mas higit na masarap sa pakiramdam kaysa individual award, kahit pinakamataas pa.

“Sarap manalo ng championship more than the special award,” pakli ng 6-foot-1 Davaoeno.

Two-way na ang laro ni Thompson, maliban sa depensa ay banta na rin sa opensa.

Best Player of the Conference si Thompson, tinanghal ding Finals MVP nang kalusin ng Gins ang Meralco sa anim na laro para panatiliin ang korona ng Governors Cup.

Ngayon ay pinakamatunog na ang pangalan niya sa season MVP.

“Sobrang blessed kapag nagkataon, pero hayaan ko na lang na tadhana magbigay sa akin nu’n, si Lord,” giit ng 28-year-old na fifth pick overall ng Gins noong 2015.

Lahat ng anim na championship rings ni Thompson, sa Ginebra. (Vladi Eduarte)