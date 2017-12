Mag-live in timbog sa talbog na tseke

By Vick Aquino

Nahaharap sa kasong falsification of public documents, large scale estafa at carnapping ang mag-live in partner matapos mabuking sa kanilang modus na magbabayad ng talbog na tseke sa mga nabibiktimang negos­yante sa Baras, Rizal.

Kinilala ni S/Insp. Armando Moises, hepe ng Baras, Rizal ang mga suspek na sina Christian Bayagan at Milagrose Cuevas, nasa hustong gulang at residente ng Pililla, Rizal.

Batay sa report, naharang ang dalawa sa isinagawang checkpoint sa Pililla noong Lunes dahil sa reklamong natatangap ng Baras Philippine National Police (PNP) kaugnay sa modus ng dalawa na nambibiktima umano ng mga negosyante at iniisyuhan nila ng tseke na walang pondo kapalit ng pagkuha ng mga produkto sa biktima.

Ayon kay Insp. Moises, nagpapanggap na emple­yado ng Ca-Da-Ros Trading na matatagpuan sa J.P. Rizal, Barangay Evangelista ang dalawa at bibili sa hardware at auto supply kasabay ng pag-i-isyu ng tsekeng walang laman.

Ayon naman sa biktima na ayaw na ipabanggit ang pagkakakilanlan, nakukuha ng dalawa ang tiwala ng kanilang nabibiktima dahil maga­ling umano magsalita ang mga ito kasabay ng pagprisinta ng mga identification cards nila at mayroon pa silang opisina at warehouse na ipinagmamalaki.

Nabatid na umabot sa P2 milyon ang halaga ng mga produktong natangay ng grupo sa isa nilang nabiktima.

Kasalukuyang nakakulong sina Bayagan at Cuevas sa Baras detention cell habang pinaghahanap naman ang ilan pang kasabwat nito na nakikilala lamang sa alyas na ‘Caloy’, ‘Madam’at ‘Corazon’.

Nakuha sa mga suspek ang mga pekeng identification, pekeng plaka at iba pang pinekeng dokumento matapos malambat sa checkpoint.