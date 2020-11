Mag-ingat sa paggamit ng ‘di rehistradong bakuna – DOH

Nagbabala ang Department of Health (DOH) sa publiko na wala pang COVID-19 vaccine na rehistrado sa Food and Drug Administration.

Ito’y kasunod ng siniwalat ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III na dalawang mambabatas ang nakatanggap na ng bakuna kontra sa nasabing sakit.

“Gusto nating sabihin sa ating mga kababayan wala pa pong aprubadong bakuna na pwedeng gamitin dito sa ating bansa para sa COVID-19,” lahad ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire nitong Lunes.

Sa ngayon ay wala pang aprubadong COVID-19 vaccine na pinagbibili sa publiko, habang ang ginawang bakuna pa lamang ng Pfizer ang napaulat na tapos na sa clinical trial.

“Alam naming talagang sabik na tayo na mareceive itong vaccine na ito dahil sa takot, dahil sa gusto na nating matapos itong nangyayari sa ating sitwasyon ngayon but this is not the right way to go,” saad ng health official.

Aniya pa, posibleng maparusahan ang mga nagbibigay ng bakuna na hindi pa rehistrado para gamitin sa bansa.