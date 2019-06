Mag-ingat sa mga sakit sa tag-ulan — DOH

Pinaghahanda na ng Department of Health (DOH) ang publiko sa mga sakit na posib­leng makuha sa pagpasok ng tag-ulan.

Nabatid na inaasahan na ang mga sakit na diarrhea, waterborne diseases gaya ng typhoid fever, cholera, leptospirosis, at vector-borne diseases tulad ng malaria at dengue.

Ayon sa DOH, inaasahan na ang pagpasok ng tag-ulan nga­yong buwan ng Hunyo.

Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III, mas mabuti kung handa at nag-iingat ang publiko upang hindi dapuan ng mga naturang karamdaman.

“It is best to arm ourselves with weapons against these diseases even before the onset of the rainy season by buil­ding a strong resistance against these illnesses and practicing personal hygiene and environmental sanitation,” dagdag pa ni Duque.

Para maiwasan umani ang dengue, ugaliin na malinis ang kapaligiran. (Juliet de Loza-Cudia)