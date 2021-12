Mag-ingat sa mga imported pagkain online

Pinag-iingat ng Food and Drug administration (FDA) ang publiko sa mga binibiling importe­d na pagkain at mga ino-order sa online para makasigurong ligtas ito para sa kalusugan.

Sinabi ni Food and Drug Administration Secretary General Eric Domingo na bago bilhin ang isang pagkain lalo na kung ito ay galing sa ibang bansa ay i-check muna sa FDA website kung rehistrado ang mga ito.

Kapag wala aniya ang pangalan ng produkto sa kanilang portal ay huwag ng tangkilikin para hindi makompromiso ang kalusugan.

“Ang pakiusap natin sa ating mga kababayan, usong-uso ang bilihan ng mga pagkain, i-check muna nila kung FDA registered ‘yong mga produkto na binibili nila, ginagamit at pinamimigay just to make sure na na-check natin ‘yan for safety,” ani Domingo.

Maging maingat rin aniya sa pagbili ng mga pagkain sa online para gawing panregalo o kaya ay para sa pamilya dahil hindi nakakasiguro kung paano ito ginawa at kung ligtas ba ang mga sangkap na ginamit.

“Lalo na sa mga online transaction, meron kaming portal na makikita kung saan nakalagay ang mga rehistradong produkto. Lalo na ‘yong pagkain, hindi natin alam kung paano na-handle ‘yon, kung paano nakarating. Kung kilala natin ‘yang ating sellers at outlet, mabuti yon pero kung hindi tayo sigurado, sana mag-iingat tayo,” dagdag ni Domingo. (Aileen Taliping)