Mag-ina tinumba ng pulis

Brutal ang ginawang pagpaslang ng isang police sergeant sa mag-ina sa harap pa mismo ng kanyang anak sa loob ng isang compound sa Purok 2, Brgy. Cabayaosan, Paniqui, Tarlac kamakalawa ng hapon.

Kinilala ni Lt. Col. Noriel Rombaoa, hepe ng Paniqui Police Station, ang mga biktima na sina Sonya Rufino Gregorio, 52, at ang anak nitong na si Frank Anthony, 25, na pawang residente ng nasabing lugar.

Ang suspek na nakilalang si Police Senior Master Sergeant Jonel Montales Nuezca, na kusang sumuko sa Rosales Police Station makalipas ang pamamaril. Si Nuezca ay nakadestino sa PNP Crime Laboratory sa Parañaque City.

Kinumpirma ni Rombaoa na may personal na alitan sa right of way ang magkabilang panig bago mangyari ang pamamaril.

Nagkaharap si Nuezca at ang pamilya Gregorio nang magpaputok ng ‘boga’ na gawa sa PVC pipe ang kampo ng mga Gregorio na siya naman ikinagalit ng mga Nuezca.

Kasunod nito ay lumapit ang dalagitang anak ng pulis at sinabihan si Sonya na, ‘My father is a policeman’, subali’t inasar siya ng ina ni Frank Anthony ng “I don’t care eh eh eh eh” na hango sa kanta ng K-Pop group na 2NE1.

Matapos marinig ang sagot ni Sonya nagsisigaw na sa galit ang dalagita, dahil dito nawala umano ang katinuan ni Nuezca at binaril sa ulo sina Sonya at Frank Anthony ng tig-isang beses pagkatapos ay binaril nya ulit ang mga ito habang nakahandusay na sa lupa.

Dahil dito’y mahaharap sa kasong double murder si Nuezca, ayon kay PNP Region 3 Chief BGen. Val de Leon.

Napag-alaman din na may dalawang kaso ng homicide laban sa suspek, ngunit nabasura dahil sa kawalan ng ebidensya. (Rudy Abular/Allan Bergonia)