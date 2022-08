Mag-ina ni mayor hinostage ng driver

Binihag ng naburyong umanong driver ang asawa, anak at dalawang kaanak ng isang mayor sa loob ng tahanan ng mga ito sa bayan ng Dauin sa Negros Oriental noong Sabado ng umaga.

Kinilala ng Negros Oriental Provincial Police Office (NOPP) ang mga biktima na sina Maricar at Jemimie Truita, asawa at anak ni Dauin Mayor Galicano Truita at mga kaanak na sina Lisa Tuban at Maria Carmen Truita.

Ligtas at wala namang sugat ang mga ito nang palayain sila ng suspek na si Venirando Dalope, 57-anyos, tubong Pangasinan na naninirahan ngayon sa Brgy. Siaton, Dauin at drayber ng pamilya Truita.

Sa ulat ng Dauin Police Station, armado ng M16 rifle, .45-caliber pistol at 9mm pistol ang suspek nang i-hostage nito ang pamilya ng alkalde sa ta¬hanan ng mga ito sa Brgy. Masaplod pasado alas-9:00 ng umaga noong Sabado.

Sinabi ni Dauin Police Chief St. Louie Bantoto na personal na tumawag sa kanya ang alkalde para respondahan ang pagbihag ni Dalope sa kanyang pamilya. Nasa Maynila ang politiko para sa isang pagpupulong nang malaman niya ang nangyari sa kanyang mag-ina at mga pamangkin.

Tumagal aniya ng walong oras ang pakikipagnegosasyon ng mga awtoridad sa suspek bago nito pinalaya ang mga biktima.

Nasa kustodiya na ito ng pulisya at kakasuhan ng illegal possession of firearms at illegal detention.

Tumanggi naman ang pulisya na magbigay ng iba pang detalye sa insidente, partikular ang motibo ng suspek sa pangho-hostage sa mga Truita.