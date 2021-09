Mag-ina muling nagkasama matapos ang 15 taon

Naging madamdamin ang muling pagkikita ng isang mag-ina makaraang magkahiwalay at mawalan ng komunikasyon sa loob ng 15 taon.

Sa ngayon, masayang magkasama na sa bahay sina Dina Estrada, 54-anyos, at anak niyang si Mejica sa Brgy. Poblacion, Lingayen, Pangasinan.

Nagkahiwalay sina Dina at Mejica nang lumuwas patungong Maynila ang ginang noong 2006, para madalaw paminsan-minsan ang kanyang live-in partner na nakakulong sa New Bilibid Prison, Muntinlupa City.

Sa panayam ng Philippine News Agency (PNA), sinabi ni Dina na hindi naging madali ang naging buhay niya sa siyudad dahil namamalimos siya at namumulot ng basura para lang may makain sa araw-araw.

“Nagpalaboy-laboy ako sa daan. Namalimos para makaraos sa araw-araw sa loob ng 15 years. Hindi naman ako makauwi kasi hindi na nakakakita ‘yong mata ko sa kanan,” anang ginang.

Dahil sa pangyayari, tuluyan nang nawalan ng kontak si Dina sa anak na 15-anyos lang nang iniwan niya.

Nagpatulong aniya siya sa kanyang mga kapitbahay sa Muntinlupa City na hanapin si Mejica sa Facebook.

Sabi ni Mejica, nagulat at na-excite siya nang may nag-chat sa kanyang Facebook messenger tungkol sa kanyang nanay kaya naman nag-video call ang dalawa at tuluyan nang nagkaroon muli ng komunikasyon.

“Nag-video call kami at doon nakita ko talaga ‘yong mama ko — siya nga ‘yon dahil 15 years old na rin ako noong umalis siya. Sobrang saya ko kasi sa haba ng panahon na nawalay siya sa akin at ngayon nakita ko siyang muli.”

Kaagad na humingi ng tulong ang anak kay Lingayen Mayor Leopoldo Bataoil, saan naki­pag-ugnayan ito sa mga pulis sa Metro Manila para tumulong sa paghahanap sa ginang.

Ayon kay Mejica, nitong Setyembre 17, natagpuan ng Muntinlupa Police si Dina sa Cavite.

Setyembre 18, lumipad na papuntang Lingayen ang ginang at dito naging ma­damdamin ang pagkikita nila ng anak.

Setyembre 20, ilang araw matapos ang obserbasyon at isolation sa quarantine facility ng Lingayen, naging mahigpit ang yakapan ng mag-ina sa isa’t isa habang puno ng tears of joy ang kanilang mga mata.

Hindi maiwasan ni Mejica na maawa sa ina nang malaman niyang ang kumupkop sa huli ay sindikato, “dahil sapilitan siyang pinanlimos at kinukuha ang mga mga nalilimos niya.” (Orlan Linde)