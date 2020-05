Mag-focus sa kasal: Angel pinaiwas sa ABS-CBN, NTC war

Pinayuhan ng mga netizens na pro-shutdown ng ABS-CBN si Angel Locsin na mag-focus na lang daw ito sa kasal.

Tutal naman daw ay ikakasal na ito sa boyfriend na si Neil Arce, do’n muna raw ituon ni Angel ang atensiyon nito at hayaan na lang ang ABS-CBN muna sa battle nito tungkol sa franchise.

Katwiran pa rin ng iba, talaga naman daw expired na ang network’s franchise at hinalintulad pa sa isang de-lata na hindi na makakain dahil expired na.

Sabi ng isang netizen, “Angel, love kita lalo na ang pagiging charitable mo. Pero wala e, expired na franchise ng ABS-CBN kaya tama lang na ipasara na sila.”

Nag-Instagram Live kasi si Angel para makiusap na pagbigyan ng extension ang network na makapag-operate.

“Ang sa akin lang po, kung maipapangako lang po na ang mawawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya, kung magkakaroon po sila ng trabaho na may parehong suweldo, parehong benepisyo kasi, ilang taon ang binigay nila do’n para maabot nila ang estadong yun. Kung meron po, tatahimik ako at wala kayong maririnig sa akin.”

Pero, alam daw niyang malabong mangyari yun dahil marami pang walang trabaho. Binigyang-diin din niya na hindi raw ito laban against government o kay President Rodrigo Duterte.

“Ang laban ko po ay mabigyan ng extension ang prangkisa ng ABS-CBN. Kagaya rin po ng pagbibigay ng extension sa ibang kumpanya na nag-expire po ang kanilang prangkisa. Pero, na-extend po para po dinggin ng Kongreso ang kanilang kaso.”

Nilalaban lang daw niya kung ano ang patas at pantay-pantay. At naniniwala rin daw siya na sana, mabigyan ng araw ng Congress ang ABS-CBN para mabigyan din ito ng chance ng tamang paglilitis.

“Mga Ma’am and Sir, we are not asking for V.I.P. treatment. We are asking for a fair chance. Kung sakali po na mapatunayan na may pagkakasala ang ABS-CBN, tama po kayo na may batas na dapat sundin.

“Pero, ayusin po natin ang mali.”

Naniniwala rin daw siya na lahat ng kumpanya ay may pagkukulang. Naniniwala raw siya na lahat may reklamo sa kumpanya o sa boss, pero hindi raw ang pagpapasara na makakaragdag pa sa listahan ng mga wala na ngang trabaho, lalo na ngayong pandemic.

Kung may mga nagpayo kay Angel na mag-focus na lang ito sa pagpaplano ng kasal niya, marami rin naman ang pumuri sa pagiging malumanay pa rin nito at hindi raw puro galit ang pinairal sa pagpapahayag ng kanyang saloobin.

***

Judy, Jolina marupok sa pag-ibig

Umamin pareho ang magkaibigan na Judy Ann Santos at Jolina Magdangal na pareho silang naging marupok sa pag-ibig.

Noong araw daw, o noong hindi pa siguro nila nahahanap o nakikita ang mga naging mister at ama ng mga anak nila ngayon na si Mark Escueta kay Jolina at si Ryan Agoncillo naman kay Juday.

Dahil birthday ni Juday noong May 11, nag-post si Jolina ng throwback pictures nila sa loob ng photo booth sa SM Megamall na ayon sa caption ni Jolina, “Nung panahon pa na kami ay marupok sa pag-ibig. Hahahahaa!!! I will always treasure these pictures specially the moment mare.”

Nag-reply naman si Juday na hinding-hindi raw niya makakalimutan ang araw na yun at tama raw ang sinabi ni Jolina nang pagiging marupok nila sa pag-ibig na ang ending nila, sa Megamall nga.

Sey ni Juday, “Ay naku!!! Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagkakaalala ko ng araw na yan mare! Tama ang mga salitang marupok sa pag-ibig! Sa Megamall tayo umending!”