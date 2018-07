Mag-asawa, pinsan tiklo sa drug raid

ARESTADO ang mag-asawang tulak kasama ang pinsan nito sa ikinasang drug buy-bust operation ng Marikina Police sa Brgy. Tumana, kamakalawa nang gabi.

Nakilala ang mag-live in partner na suspek na si Aquilis Borre alyas Ombot, 41-anyos at Margie­ Apolinar, 30-anyos; kasama ang pinsan na si Ranie Colipano, 40-anyos, pawang mga residente ng Marikina City at kabilang sa drug watch list ng Brgy. Tumana.

Ayon kay Station Drug Enforcement Unit chief, P/Insp. Greco Gonzales, ikinasa ang buy-bust bandang alas-7:28 kamakalawa nang gabi sa 663 Libis St., sakop ng Brgy. Tumana, matapos makatanggap ng impormasyon at makumpirma na positibong nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot si Borre.

Isang pulis ang umaktong buyer at nakipagtransaksyon sa target na si Borre at nang aktong ibibigay na ang isang sachet ng shabu ay agad na nagbigay ng hudyat ang pulis sa kanyang mga kasamahan at nalambat si Borre kasama ang asawa nito na si Margie at ang pinsan na si Ranie na naroon rin sa lugar na pinangyarihan.

Nakumpiska mula sa mga suspek ang anim na pakete ng shabu at P500 pesos buy-bust money.

Kasalukuyang nakakulong ang mga suspek sa Marikina detention­ cell at nahaharap sa kasong paglabag sa Sec 26 at Sec 11 ng RA 9165 o illegal drugs act.