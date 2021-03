Mag-asawa na ni-rape anak timbog sa droga

ARESTADO ang mag-live in partner sa Davao City nang makuhanan ng aabot sa P260,000 na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation, Biyernes ng gabi.

Ayon sa pulisya, nasa 16 na gramo ng iligal na droga ang nakuha nila sa mga suspek sa isang boardin­g house sa Brgy. 8-A.

Napag-alaman na ang mga suspek ay may kasalukuyang kaso ng paglabag sa RA 8353 o Anti-Rape Law dahil sa pangmomolestiya at pag-abuso sa kanilang sariling anak.

“Sometime on 2019, both the suspects directly and indirectly sexually abused the child by allowing the latter to watch them having sexua­l intercourse. There were also instances that the mother allowed her live-in partner to rape her daughter, and the worst, is her own mothe­r (the suspect) even participa­ted,” ani P/Maj. Sean Logronio, hepe ng Talomo Police. (Kiko Cueto)