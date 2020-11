Mag-asawa kalaboso sa nilakong P6.8M shabu

Arestado ang mag-asawang high value target nang makuhanan ng isang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.8 milyon sa isinagawang buy-bust operation ng pulisya sa bayan ng Wao, Lanao Del Sur, nitong Sabado.

Sa ulat ng pulisya, nasakote sina Busran Saripada Busran, 64, at asawa nitong si Monira Alipapa Ampatua, 46, alas-2:00 ng hapon sa Purok 2, Brgy. West Kilikili. Ayon kay Philippine National Police Drug Enforcement Group (PNP-DEG) chief Brig. Gen. Ronald Lee, sa tulong ng Wao Municipal Police at 1st Provincial Mobile Force Company ng Lanao Del Sur Police Provincial Office ay nasakote ang mga suspek.

Binati naman ni PNP chief General Debold Sinas ang matagumpay na operasyon, aniya, “Because the anti-illegal drugs program is a national crusade, then it shall be among the flagship law enforcement campaigns of the PNP.” (Edwin Balasa)