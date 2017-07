Mag-asawa arestado sa pekeng plaka

By Paez Lopez

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Arestado ang mag-asawang sina Christina Demenson at Jasel Fernandez Alcantara matapos na makumpiska sa kanila ang mga pekeng plaka na ginagawa mismo sa kanilang bahay.

Sa bisa ng search warrant pinangunahan ni Cor. Rogart Campo ng QCPD District Special Operation Unit (DSOU) ang raid kasama ang LTO sa bahay ng mga suspek alas-8:30 ng umaga itong Miyerkules sa #9 Dove St. Sitio Veterans Brgy. Bagong Silangan, Quezon City.

Sa loob ng bahay bumungad ang sangkaterbang pekeng plaka na may PNP at plate #1 kung saan para sa pangulo ng bansa lang iniisyu ito.

Ngayon ay nahaharap sa kasong economic sabotage ang mag-asawang suspek at inimbistigahan pa kung sino ang kanilang mga parokyano at kung may mga kasabwat pa umano ang mga ito.