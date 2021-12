Mag-anak tumira sa tangke ng tubig

Kaya mo bang manirahan sa isang ba­hay na gawa sa water tank?

Sa kuwento ng mag-asawang Ton­ton Papa Tan at Tante Galang, kasama ang dalawang anak, nagkakasya sila sa bahay na gawa sa tangke ng tubig, at matatagpuan sa city camp proper sa Baguio City.

Sa una, hindi aakalain ni Tante na ayos naman pala ang manirahan sa tiny house tulad ng tank house na nabuo nila nito lamang kasagsagan ng pandemyang COVID-19.

“Parang masikip kasi. Initially, sabi ko ayoko sa condo ‘cause I know [na] masikip. Pero noong nabuo na and looking at it, kasi we are a family of four we have two kids, na-realize ko, puwede naman pala,” kuwento ni Tante.

Nagsimula ang inspirasyon sa bahay noong nag-suggest ang kanilang anak na gumawa ng tree house ngunit da­hil nakatira sila sa siyudad ay walang masyadong puno roon. Tapos, matagal nang hinihiling ni Tante sa asawa na ipaayos na ang kanilang luma at sirang water tank. Kasa naisip na lang ni Ton­ton na gumawa ng tank house.

Ang nasabing kakaibang bahay ay may kabuuang sukat lang na 2.2 me­ters by 2.45 meters, at floor area na 5.4 square meters.

May dining area, dollhouse para sa mga bata, living space, banyo, kusina, at silid-tulugan ang tiny house na ito na kasya ang dalawang kama. Siyem­pre pa, may swimming space sila: sa mismong tangke ng tubig.

Ayon sa mag-asawa, dalawa­ng buwan umano nilang itinayo ang tank house simula noong Pebre­ro 2021, at inabot sila nang P200,000 sa pagpapagawa nito patungo sa isang kumpletong livable space.

Dagdag pa, nakipag-ugnayan sina Tonton at Tante sa lokal na pamaha­laan ng Baguio City para gawing tourist attraction ang kanilang tank house para sa mga Pinoy at dayuhang curious sa tiny house living sa ‘Pinas.

“Itong tank house natin or tiny house ay open for everyone to visit right now. Libre po, ‘pag pumunta kayo dito, wala tayong charge,” ayon pa kay Tonton. (Allan Bergonia)