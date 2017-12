Mag-amang Paolo at Isabelle naglabasan ng baho

Pinagpistahan sa social media ang ba­ngayan ni Davao City Vice-Mayor Paolo ‘Pulong’ Duterte at anak nitong si Isabelle.

Hayagang kinastigo ng Bise Alkalde ang anak sa kaniyang Facebook account at hindi maitago ang galit sa mga sagot nito sa post ni Isabelle sa isang insidente umano ng pambubugbog sa kaniyang kaibigan.

“Even if that person pimped you twice, I wont keep quiet! And if your mom and stepdad dont care about you, I’m not like them! Not because I’m a Duterte but because I’m a father!!! Change your last name if you want to! You dont know how to respect! You are a disgrace,” sabi ng Bise Alkalde.

Kamakailan ay na­ging sentro rin ng intriga ang photoshoot ni Isabelle sa Malacañang kung saan mistula itong prinsesa sa mga mamahaling gown at hindi pinaligtas ng mga kritiko ang pagpapa-picture nito sa Presidential Seal.

Nag-react ang Bise Alkalde sa mga banat ng kaniyang anak sa Twitter dahil sa pana­nakit umano sa isang kaibigan ni Isabelle na kasalukuyang nasa ospital.

Sinundan pa ito ng banat ni Isabelle na sinisira umano ng ama ang kaniyang Pasko kada taon.

“My dad f*****up my Christmas every year. What a time to be alive.”

Sinagot naman ito ng Bise Alkalde at pinayuhan ang anak na pumasok sa eskuwelahan para magkalaman ang utak nito.

“Go to school so your brain won’t go blank. You dont know how to listen because you’re supposedly popular? Popular on what Belle? Popular on disrespecting your father??! Just wait til I die so u will be free from me! Pray for it. FIX YOUR F******LIFE FIRST before I will stop f*****up your christmas every year,” ang sabi pa ni Paolo.

Sinabi pa ni Isabelle sa ama na hindi dahil may posisyon ito sa Davao ay maaari na itong manggulpi at isang bata pa umano ang biktima. Hindi naman malinaw kung sino ang biktimang tinutukoy ni Isabelle.





Sa kaniyang Facebook, humingi pa ng paumanhin si Isabelle sa hindi nito pinanga­lanang matalik na kaibigan simula pa umano noong nasa 7th grade sila.

Pabor naman sa Bise Alkalde ang karamihan sa mga reaksiyon ng netizens dahil ipinakita umano ni Isabelle ang kawalan ng respeto ama.

Ang iba ay pinuna ang pag-uugali ni Isabelle na repleksiyon umano ng pagpapalaki ng kaniyang ina.

Sa salitang Bisaya, sinabi ng Bise Alkalde na hindi niya kayang manahimik sa pinaggagawa ni Isabelle.

Kung hindi umano magpapapigil si Isabelle sa kaniyang mga pinaggagawa at pagi­ging pasaway ay mas mabuti pa aniya na huwag na lamang nitong gamitin ang apel­yidong Duterte.