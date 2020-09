Mag-amang kidnapper ng Indian, dedo sa pulis

Napaslang ang dalawang kidnapper matapos manlaban ang mga ito sa operasyon ng Philippine National Police-Anti Kidnapping Group (PNP-AKG), Miyerkoles ng gabi sa Teresa, Rizal.

Kinilala ang mga nasawing suspek na sina Rodel Cabungcal Basi at panganay nitong anak na si Romar Basi, habang naaresto naman ang bunsong anak nito.

Ayon kay PNP-AKG Spokesperson Police Major Ronaldo Lumactod, naganap ang engkwentro dakong alas-8:15 ng gabi sa nabatid na bahay.

Ihahain sana ng pulisya ang search warrant laban sa ama dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, subalit hindi pa sila nakakalapit sa target na bahay ay agad silang pinaputukan ng mga tao sa loob.

Agad namang gumanti ng putok ang awtoridad dahilan ng pagkasawi ng mag-amang Basi.

Lumalabas sa imbestigasyon na ang mga suspek ay sangkot sa kidnapping ng mga Indian national sa bayan at karatig-lugar, bukod dito ay sangkot din ang mga ito sa robbery at gun for hire at ilang murder at homicid, partikular sa bayan ng Teresa. (Edwin Balasa)