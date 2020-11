Mag-amang ex-mayor kinasuhan ng graft

Sinampahan ng kasong graft and corruption sa Office of the Ombudsman ang mag-ama na dating alkalde ng Mariveles, Bataan dahil sa umanoý pagkakasangkot nila sa maanomalyang government contract.

Sa reklamong inihain laban kina dating Mariveles Mayor Jesse I. Concepcion at anak nitong si Ace Jello (AJ), iginiit ng Mamamayan Ng Mariveles Laban Sa Kurapsyon Incorporated (MMLK), isang non-stock corporation na nakabase sa Mariveles, na nilabag ng dalawang dating local government official ang RA 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at RA 9184, o Government Procurement Reform Act.

Inakusahan din ang mga ito ng Malversation of Public Funds at Usurpation of Authority sa ilalim ng Revised Penal Code (RPC).

Giit nina MMLK President Joseph T. Pereyra at Corporate Secretary George Roblee O Imperial Jr., nakipagsabwatan ang mag-ama sa mga favored contractors sa implementasyon ng mga proyekto kung saan hindi sinunod ang mga requirement ng RA 9184 at ang IRR nito.

Nabatid na si Mayor Jesse Concepcion, ay naging alkalde ng Mariveles mula 2007-2016, habang ang anak na si AJ ay nagsilbi mula 2016 hanggang 2019.

Umaabot sa 10 proyekto, na may kabuuang halagang P32 milyon sa panahon ng termino ni AJ bilang mayor, ang nabahiran umano ng anomalya, ayon sa reklamo.

Ilang proyekto din ang sinita ng Commission on Audit (COA) sa kanilang Annual Audit Report (AAR) for 2017.

Sinisikap pa ng Abante na hingan ng reaksyon ang mag-ama.