Mag-amang Duterte Marites ang peg

HINDI umano politika at trabaho kundi tsismis ang pinag-uusapan nina President Rodrigo Duterte at anak nitong si Vice President-elect Sara Duterte kapag sila ay nagkikita.

Ito ang sinabi ni Sara Duterte sa press confe¬rence isang araw matapos ang kanyang panu¬numpa sa tungkulin.

Natanong si Sara Duterte kung hihingi ito ng payo sa kanyang ama.

Sagot nito: “PRRD and ako hindi kasi kami, and I think nasabi na rin niya ‘yan publicly, we don’t discuss trabaho and we don’t discuss politics. So ‘pag nagkikita kami usually ang pinag-uusapan namin mga tsismis sa family members, mga ganyan, mga tsismis sa paligid, so ganyan ‘yong very normal ‘yong relationship namin ni PRRD hindi siya professional o business like.” (Billy Begas)