Mag-amang Binay tinuluyan sa P1.3B Makati building mess

Ipinag-utos na ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang pagsasampa ng patong-patong na kasong graft at falsification laban kina dating Vice President Jejomar Binay at dating Makati Mayor Jun-Jun Binay.

Ang kaso ay patungkol sa umano’y sabwatan ng mag-ama sa maanomalyang pagpapagawa ng P1.3 billion 10-storey Makati Science High School (MSHS) sa Kalayaan Avenue, Makati.

Sa dalawang magkahiwalay na resolusyon, pinasasampahan ng Ombudsman ang dating pangalawang pangulo at dating alkalde ng tig-apat na kaso ng paglabag sa section 3(e) ng Anti-graft and corrupt practices act (RA 3019) at tig-tatlong kaso ng falsification of public documents.

Kasama sa kaso ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng Makati at mga contractor ng nasabing proyekto.

Kabilang sa natuklasang iregularidad ng Ombudsman ang pagpasok ng mga akusado sa isang negotiated contract sa halip na competitive biddin; kawalan ng invitation to bid; at maraming ulit na misrepresentation sa diumano’y bid negotiation para sa konstruksyon ng MSHS.