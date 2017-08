MAG-AMANG BINAY KINASUHAN NG GRAFT, FALSIFICATION

Iniutos kahapon ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales ang pagsasampa ng tig-apat na bilang ng kasong graft at tig-tatlong kaso ng falsification of public documents sa Sandiganbayan­ laban sa mag-amang sina dating Vice President Jejomar Binay at dating Makati City Mayor Junjun Binay kaugnay sa iregularidad sa pagpapatayo ng P1.3B 10-storey Makati Science High School building.

Maliban sa mag-ama ay kasama rin sa kinasuhan ang 19 respondents kabilang dito ang mga opisyal ng Bids and Awards Committee at accountants ng lungsod, gayundin ang kontratista ng Infinity Architectural Works na si Virgi­nia Garica at mga opis­yal ng Hilmarc’s Construction Corp. na sina Efren at Julius Ramos.

Sa 2-pahinang reso­lusyon na ipinalabas ni Morales sinabi nito na may probable cause para kasuhan ang mag-amang Binay matapos mapatunayan na walang isina­gawang public bidding sa proyekto at isinagawa lamang ito sa isang negotiated contract gayundin ay nagkaroon umano ng conspiracy ng 7 iba pang kumpanya ang naimbitahan para magsumite ng proposals subalit tumagal lamang ng 1 oras ang kumperensya at agad na naigawad ang kontrata sa Hilmarc.

Hinati pa umano sa 6 ang procurement process subalit pawang sa Hilmarc lamang din napunta ang mga kontrata.

“I ordered the filing of criminal charges against the Binay’s for allegedly conspiring to rig the procurement of the 10-storey science high school building on Kalayaan ave­nue in Makati” nakasaad sa statement ni Morales.

Ang mag-amang Binay ay may hiwalay pang kasong kinakaharap sa Sandiganbayan kaugnay naman sa maanomalyang pagpapatayo ng Makati Car Park Building na ginastusan ng P2.2B.