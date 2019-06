Mag-aaral, lakas-loob na harapin ang mga hamon sa buhay

Back to school na namang muli ang ating mga estud­yante!

Ang iba sa kanila ay nasa una o kalagitnaang taon pa lamang sa kolehiyo, habang ang iba naman ay graduating na.

Ating pag-usapan ngayon ang mahaha­lagang papel ng mga batang ito sa kanilang kapwa, sa lipunan at sa trabahong kanilang papasukan sa hinaharap sa pamamagitan ng kanilang edukasyon at moralidad.

Saanmang antas na sila naroroon, mainam na mabuo sa kanilang mga sarili ang apat na L na magsisilbing gabay upang sila ay maging handa sa anumang hamon at pagsubok na dumating.

“Lead by example, Live with passion, Learn new things, Love challenges.”

Bilang isang lingkod-bayan at ordinaryong mamamayan ng ating bansa, nais kong magsilbing inspirasyon sa aking mga kababayan lalo na sa kabataan. Aking lubos na pinahahalagahan na makapagbigay ng mabubuting aral at pag-asa sa ating mga mag-aaral.

Kapag sinabi na­ting Lead by example, ang simpleng pagsunod sa batas trapiko at tamang pagtapon ng basura ay napakahalaga. Anuman ang inyong ginagawa, sikaping maging mabu­ting ehemplo sa iba, lalo na sa mga susunod na henerasyon.

Huwag ding kakalimutan: Live with passion. Napakaraming oportunidad at pagkakataon na madiskubre ang bagay na gusto para sa sarili habang bata pa. Kapag nahanap na ito, mas lalo nating mahalin at pagsikapang pagbutihin ang ating ginagawa. Importante rin ito lalo na kung sila ay sasabak na sa trabaho dahil kailangan ang sipag, lakas ng loob at determinasyon na mas matuto pa lalo.

Pangatlo: Learn new things. Huwag matakot na sumubok ng kakayahan o kasanayang hindi pa nararanasan. Maging adventurous sa positibong bagay. Maaaring mag-aral ng ibang lengguwahe tulad ng French, Korean, Nihongo o mag-enrol sa photography class. Ang mga dagdag-kaalaman na ito ay makakatulong sa atin na maging mahusay bilang isang indibidwal.

At panghuli: Love challenges. Noong ako ay mayor ng Valenzuela City, hinamon ko ang aking sarili sa tulong na rin ng mga kawani ng city hall na gawing progresibo ang lungsod. Sa aking paniniwala na ang edukasyon ang matibay na panlaban sa kahirapan, sinigurado naming libre at dekalidad ang edukasyon sa mga pampublikong paaralan sa kolehiyo.

Kaya naman, hinamon kong muli ang aking sarili na gawing libre ang kolehiyo sa lahat ng mga State Universities and Colleges at Local State Universities and Colleges sa buong bansa sa pamamagitan ng inihaing panukalang batas na Free Higher Education Act. Hindi naging madali ang proseso, ngunit dahil sa determinasyon kasama ng aking kapwa mambabatas sa Senado at Kongreso, nakamit na natin ito ngayon sa pamamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act (Republic Act 10931).

Para sa mga mag-aaral ng S.Y. 2019-2020, sa pagbubukas ng klase ngayong taon, lagi ninyong tatandaan na ma­ging inspirasyon ang mga pangarap sa sarili.