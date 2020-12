Mae Layug nurse noon, sikat na YouTuber ngayon!

Sino ang mag-aakala na ang isang registered nurse na may magandang trabaho ay makakaisip din palang bumitaw sa kanyang propesyon at mas piliin na pasukin ang larangan ng YouTube.

Tama ang inyong nabasa dahil yan mismo ang nangyari sa beauty and lifestyle vlogger na si Mae Layug isinugal niya ang kanyang propesyon para subukan ang kanyang kapalaran sa larangan ng pagba-vlog. Pero sino nga ba si Mae Layug at paano siya nakilala?

Taong 2016 ng magdesisyon ito na umalis sa ospital na kanyang pinapasukan at kahit na malayong malayo sa kanyang propesyon ay mas pinili nito na mag simula bilang isang vlogger. At kagaya ng ibang mga YouTuber sa umpisa ay hindi rin naging madali para sa kanya ito dahil halos anim na buwan o higit pa bago niya nakuha ang limang libong kita sa pagba-vlog.

Pero hindi dito sumuko si Mae at mas pinag-inam pa nito ang paggawa ng mga de-kaledad na mga video. At dahil na rin sa hilig niya sa pamimili naisipan nitong gumawa ng Divisoria Haul na kung saan ay ibinahagi niya ang mga murang produkto na kanyang napamili.

Dito na nga nagsimula ang pagputok ng pangalang Mae Layug sa mundo ng social media at dahil na rin sa kanyang kakikayan, sobrang pagkahilig sa mga pampaganda at paghahayag ng mga totoong komento patungkol sa mga produktong kanyang nire-review ay mas minahal pa siya ng taong bayan.

Pero alam niyo ba na sa kabila ng kanyang kasikatan sa mundo ng Youtube ay kamuntikan na rin palang iwanan ni Mae ang pagba-vlog dahil sa samu’t saring negatibong komento patungkol sa kanya at maging sa kanyang pamilya.

Kanya nga lamang dahil sa dami ng mga sumusoporta kabilang na rin ang kanyang longtime boyfriend na si Billy Madriñan ay dito siya humugot ng lakas ng loob upang muling bumalik sa pagba-vlog.

Sa ngayon ay isa lamang si Mae sa mga naging matagumpay na vlogger sa YouTube. Kaliwa’t kanang mga endorsement at collaboration sa mga brands. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating kwento dahil kamakailan lamang ay nagbunga na nga ang kasipagan ni Mae at Billy meron na silang bagong baby, at ito ay ang kanilang sariling negosyo na King and Queen Tea sa BF Homes Parañaque at hindi lang yan dahil meron na rin silang sarili nilang tahanan at masasabi mong secured na nga ang kanilang future.

Kaya’t kung ako ang inyong tatanungin talagang pwedeng pwede na sila bumuo ng kanilang sariling pamilya. Ang tanong na lamang ngayon ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay kelan na nga ba ang napipintong kasalan?

Kaya naman Mae at Billy mula sa inyong mosang kapitbahay. Best Wishes. Oh! Ninang ako sa kasal!