Madulas na holdaper nalambat

Arestado ng mga tauhan ng Manila Police District-Police Station (MPD-PS) 1 ang isang 22-anyos na notoryus umanong holdaper na unang nakatakas noong Nobyembre 2021 sa mga awtoridad matapos na holdapin ang isang convenience store sa Quezon City.

Nakuha ng mga pulis sa suspek na si Rolando Rontos alyas Rodolfo Rivera, residente ng Brgy. 104, Zone 8, District 1 sa Tondo, ang isang kalibre .38 at dalawang bala habang nagpapatrolya ang ilang pulis ng MPD-PS 1, kamakalawa ng hapon sa Llaliana Street.

Nalaman na ang suspek ay isa sa riding in tandem na nangholdap sa isang convenience store sa Gilmore, Quezon City nitong Nobyembre 9, 2021 kung saan kapwa sugatan sila ng kasamahan nang pagbabarilin ng isang security guard na nakabantay sa labas ng katabing tindahan.

Unang nadakip ang kasama ni Rontos na si Jo-Mari Salonga, 18, makaraang abutan ng MPD at QCPD tracker team na nagpapagamot sa isang ospital sa Tondo habang si Rivera na sugatan din ay nagawang takasan ang mga pulis.

Napansin ng mga nagpapatrulyang pulis na tila sinusuri ng suspek ang kanyang baril sa loob ng bag at dito na agad dinamba ang suspek na hindi na nagawang lumaban o makatakbo pa.

Sasampahan ng mga kasong paglabag sa RA 1059 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at RA 9516 o Illegal/Unlawful Possession, Manufacture, Dealing in, Acquisition or Disposition of Firearms, Ammunition or Explosives at Robbery ang suspek sa Manila Prosecutor’s Office. (Juliet de Loza-Cudia)