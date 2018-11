Made in China; CPD hearing bukas

Bumisita sa bansa noong nakaraang linggo si Chinese President Xi Jinping. Kahit pa marami ta­yong narinig na batikos, dapat nating tingnan ng positibo ang naging pagbisita ng Chinese lider. Bakit? Ibig sabihin nito ay bukas ang komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ibig sabihin ay nag-uusap sila. At kung topics ng mga puwede nilang pag-diskusyunan ang pag-uusapan, marami ang nakahilera na pawang importante at kontro­bersyal.

Una sa lahat ang topic ng West Philippine Sea na matagal nang tinik sa pagitan ng dalawang bansa. May mga isla at pulo sa naturang lugar na nasasakop ng Pilipinas (at dito’y may hawak ta­yong desisyon ng UNCLOS na pumapabor sa Pilipinas) na ino­kupa at tinayuan ng istraktura ng China. Sa ngayon ay nakukuha pa sa diplomasya at malumanay na salita mula sa dalawang bansa kaya’t hindi pa nagkakagirian ng todo. Subalit hanggang kailan mananatili ang ganitong sitwasyon?

Binanggit ko nu’ng nakaraang kolum ang isyu ng third telco, ang Mislatel Consortium na binubuo ng Udenna Corp. ni Dennis Uy, at ng China Telecom na pag-aari ng Chinese go­vernment. Dapat tayong mag-ingat sa pagpasok na ito ng isang korporas­yong pag-aari ng China lalo pa’t ang telecommunications ng Pilipinas ang patatakbuhin nito. Napakalaki ng banta na maaaring makompromiso ang seguridad ng bansa dahil dito. Ayaw nating mangyari iyan kaya’t paulit-ulit ang panawagan natin sa gobyerno na mag-ingat at maging mapanuri sa pagpapahintulot na pumasok sa bansa ang nasabing third telco.

Sa pagbisita ni President Xi, umugong ang 29 na kasunduang mamamagitan sa Pilipinas at China. Inaasahan natin na magiging transparent ang pamahalaan at ilalantad upang mabasa at masuri ng lahat ang 29 na kasunduang ito. Marami dito ay may kinalaman sa mga proyekto kung saan magpapautang ng pera ang China sa Pilipinas. Maraming mga planong pagawaing bayan ang nakatakdang pondohan ng perang uutangin sa China.

Ibayong pag-iingat ang muli nating ipinapayo sa pamahalaan sa lahat ng ito. Hindi kaila sa marami sa atin na nagbabasa ng mga balita at pangyayari sa ibang bansa ang tinatawag na ‘debt trap’ na kinasasangkutan ng China. Mag-aalok ng pera sa mga bansang nangangailangan at kung hindi na maka­bayad ay hinihingin ang kontrol na isang lugar na nasasakop ng bansang umutang. Ilan sa mga bansang naipit sa debt trap ng China ang nawalan ng kontrol sa kanilang ports na hininging kabayaran ng China sa kanila nu’ng hindi na sila makabayad sa utang.

Walong bansa sa ngayon ang sinasabing nanganganib malamon ng debt trap ng China. Marami sa bansang ito ang kapitbahay ng China o nasa border nila. Ang Pilipinas, isa ring kapitbahay at kasalo sa border ng China, ay tila naeengganyong pumasok sa ganitong kasunduan. Ito ang ating pinangangambahan.

Isa pang dapat suriin sa papasuking kasunduan sa China ang usapin sa mga trabahador na gagamitin. Pilipino dapat ang unang mabibigyan ng trabaho sa mga proyektong ito. Mapupunta lang ang trabaho sa foreign wor­kers kung walang Pilipinong kayang gumawa ng ganon.

Ang mga ganyang detalye tungkol sa terms ng proyekto at pagkakautang ang nais nating makita sa 29 na agreements na sinasabing mamamagitan sa Pilipinas at China. Karapatan nating malaman ang nilalaman ng agreements dahil anuman ang mangyari, kung ito’y magiging pabor or hindi pabor sa Pilipino, tayong lahat pa rin ang papasan at magbabayad ng utang na iyan. Ayaw nating madehado ang Pilipinas at mga Pilipino.

CPD hearing sa Senado

Tuloy na bukas, Miyerkoles, ala-una nang tanghali, ang hearing sa Senado tungkol sa Continuing Professional Development (CPD) Act of 2016.

Maraming professio­nals ang interesado sa pagdinig na ito. Aba­ngan.