Madaming gamot, now or forever

Madaming kundisyong pangkalusugan at madami din ang maaaring gamot para dito. Kung minsan sa isang sakit, marami ang pwedeng ibigay na gamot. Kung mareresetahan, ang tanong, ito ba ay ngayon lang, pang matagalan, o pang-forever? Paano na lang ang mga kidneys? Ang atay? Hindi ba mas magkakasakit sa dami ng iniinom na gamot? Kailangan ba talagang panghabang buhay o pinakikita lang ng mga doktor ang mga parmasyotika at mga botika.

Una sa lahat, ay hindi basta basta magrereseta ng gamot ang inyong doktor para kumita ang iba. Binibigay namin ang mag gamot base sa indikasyon, pangangailangan, epekto at bisa nito. Kung hindi kaya ang halaga nang nirekomenda, mayroon din na generic na katumbas ito na maaaring mas mura. Sa dami naman ng irereseta, ito ay depende sa kundisyon ng may sakit. Halimbawa na lang ang kirot at pananakit. Kahit iisa ang reklamo ng pananakit, maaaring iba’t iba ang pinanggagalingan ng kirot. Mayroong pamamaga ng lugar na apektado, mga muscle sa paligid na nag spasm, mga ugat at nerves na naaapektuhan, pati na kung papaano aabot sa utak natin ang kirot at kung papaano natin mararamdaman ito. Ang kakailanganin dito ay iba’t ibang gamot at hindi iisa lang. Mayroong anti-inflammatory, muscle relaxant, mga gamot para sa neuropathic pain, at analgesics o tunay na pain reliever. Dagdagan pa ng mga antibayotiko kung may sugat at mga bitamina pampalakas, pamproteksyon at pampatibay ng katawan. Maliban sa mga iniinom ay mayroon pang pwedeng ipahid. Madalas kung bago o acute ang problema, panandalian lang naman ang pagbigay nito. Halos isang linggo kadalasan. Dahil dito, hindi naman basta basta makakaapekto sa bato at atay.

Kung pangmatagalan naman ang problema at kundisyon o chronic kung tawagin, maaaring pangmatagalan din ang paginom ng gamot. Halimbawa nito ay mga karamdaman na may kinalaman sa puso, baga, dyabetes, at mga naoperahan dahil sa bosyo o sakit ng thyroid. Sa kasamaang palad, may mga gamot na talagang panghabang buhay ang inom tulad ng mga thyroid hormones, lalo na kung natanggal na ang thyroid. Sa baga kung nagkaimpeksyon, 6 na buwan ang gamutan ng tuberculosis, at kung sa labas pa ng baga makita ang bakterya, maaaring lumagpas ng 9 na buwan o umabot pa ng isang taon ang gamutan. Sa puso naman kung may alta presyon, pwedeng matagalan din. Kaya nga minomonitor ang mga blood pressure kada 3 o 6 na buwan, o pwede din taunan. Ngunit sa mga metabolic na sakit, tulad ng pagtaas ng asukal, cholesterol, triglycerides, at uric acid, kung sakaling gumanda ang mga resulta ng blood exam ay pwede naman itigil at obserbahan.

Kaya hindi lang mahalaga na magpatingin kung may nararamdaman. Importante din na mag follow up upang malaman kung ang gamot na ibinigay ay may forever.

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.