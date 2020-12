Mactan airport boss sinuspendi ng Ombudsman

Dahil sa paglabag sa Anti Dummy Law matapos payagang makapag-operate ang mga dayuhan sa paliparan,iniutos kahapon ni Office Ombudsman Samuel Martires na suspendihin si Steve Dicdican, CEO at general manager ng Mactan Cebu International Airport Authority.

“I ordered the preventive suspension of Atty. Steve Dicdican, general manager of the Mactan Cebu International Airport Authority for Grave Misconduct, Gross Neglect of Duty and Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service,” ayon kay Martires.

Sinabi ni Martires na malinaw na binigyan ng go signal ni Dicdican ang mga foreign officers ng GMR Megawide Cebu Airport Corp. (GMCAC) para i-manage ang airport operation.

Nabatid na ang GMCAC ay consortium ng Filipino company na Megawide Construction Corporation ng bilyonaryong si Edgar Saavedra at foreign company na GMR Infrastructure Limited.

Bukod sa kasong administratibo ay una na ding pinagharap ng National Bureau of Investigation ng reklamo si Dicdican sa Department of Justice gayundin ang iba pang airport executives at GMCAC officials dahil sa paglabag sa foreign equity restrictions na dapat ay 60l% ng mga kompanya sa bansa ay pagmamay-ari ng mga Filipino.

Ang kaso ay nag -ugat nang iaward ng Mactan-Cebu airport sa GMCAC ang 25 taong concession sa managenent sa paliparan sa halagang ₱14.4 billion.

Lumilitaw na ang GMCAC ay kontrolado ng ilang Irish at Indian nationals.

Depensa naman ni Dicdican hindi sya ang nasa MCIAA nang maaprubahan ang kontrata. (Tina Mendoza)