Macrohon, Ando hahabol sa Tokyo

Maliban kay 2016 Rio De Janeiro Olympics silver medalist Hidilyn Diaz, dalawang women weightlifter ang nakatakda din makumpleto ang kailangang rekisitos na makapagpartisipa sa anim na internasyonal na torneo para makasabak sa nalalapit nang magbukas na 2020 Tokyo Olympics sa Japan.

Sinabi ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) president Monico Puentebella na makukumpleto din nina Kristel Macrohon at Elreen Ann Ando ang kailangang anim na salihang torneo na pangumahing rekisitos ng internasyonal na asosasyon ng International Weightlifting Federation (IWF).

“Win or not manalo ng medalya, Macrohon and Ando will also complete the needed six major tournaments needed for them to qualify to the Olympics,” sabi ni Puentevella ukol kay Macrohon, na mula Zamboanga City at Ando, na mula naman sa Cebu.

Hindi naman matandaan ni Puentevella ang mga torneo na sinalihan nina Macrohon at Ando.

Nakatakdng lumaban Lunes ng gabi, Abril 19, sa ganap na 6:55pm si Margaret Colonia habang sa Abril 20 sa oras na 6:55pm sa women’s 64kgs division si Elreen Ann Ando.

Sasalang naman sa Abril 21 sa ganap na 6:55pm sa women’s 71kgsang isa pang inaasam magiging magtatagumpay na si Vanessa Sarno. (Lito Oredo)