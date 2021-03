Macandili gigil nang bumomba

KAGAYA ng ilang kapwa balibolista, excited na rin si F2 Logistics star Dawn Nicole Macandili na magpasiklab sa professional nang Premier Volleyball League (PVL) Metro Manila training camp bubble sa April at Open Conference nito sa May 8.

Tumalon na sa PVL ang Cargo Movers sa pagbuntot sa Cignal, PLDT Home Fibr, Sta. Lucia at Chery Tiggo mula sa limang beses na pagkakampeon sa anim na taong pagkampanya sa semi-pro Philippine Super Liga (PSL).

“It’s going to be very exciting because finally, we’re in one league and we’ll be able to get to play with each other. Kasi iba-ibang levels ng team, halo-halong players,” saad nitong Sabado ng 24-nyos, 5-0 ang taas na multi-awarded libero sa ‘Power & Play’ ni Jose Emmanuel ‘Noli’ Eala.

“Tapos yung mga previous rivalries from each team mapapanuod mo ulit. So everyone’s excited. Hindi lang players, but also the fans,” panapos na wika ng two-time 1st ASEAN Granx 2019 bronze medalist at second leg nitong best libero.

Balak ng organizer na ilarga ang Open Conference sa Inspire Sports Academy bubble sa Calamba, Laguna. (Janiel Abby Toralba)