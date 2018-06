Macalintal umangal sa ₱50K multa: Sumagot lang kami sa black prop ni Marcos

IGINIIT ng kampo ni Vice President Leni Rob­redo na sinagot la­mang nila ang mga kasinungalingan iniha­hayag sa publiko ng kampo ni dating Senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos.

Ang pahayag ay ginawa ni Atty. Romulo Macalintal, abogado ni Robredo matapos silang atasan ng Presidential Electoral Tribunal (PET) at ang kampo ni Marcos na magmulta ng tig-P50,000 dahil sa pag­labag sa ‘gag order’.

Gayunman, sinabi ni Macalintal na hindi pa nila nababasa ang resolusyong inilabas ng PET.

Inakusahan ni Macalintal ang kampo ni Marcos na siyang lu­mabag sa gag order.

Ayon kay Macalin­tal, wala umano silang pagpipilian kundi sagutin lamang ang mga black propaganda na ipi­nagkakalat ng kampo ni Marcos sa publiko.

Nabatid na noong Abril 10, 2018, inatasan ng PET si Marcos at Robredo na magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat i-contempt dahil sa pag­labag sa resolusyon, may petsang Pebrero 13 at Marso 20, 2018 na inisyu ng PET.

Noong Pebrero 13, 2018 na resolusyon, ina­tasan ang magkabilang partido na sumunod sa sub judice rule habang dinidinig ang kanilang kaso at ito ay muling inulit ng tribunal sa resolusyong inilabas noong Marso 20, 2018.

Gayunman, na­ob­ser­bahan ng PET na sa kabila ng naturang direktiba patuloy pa rin ang abogado ng magkabilang kampo sa pagbibigay ng sensitibong impormasyon sa media may kaugnayan sa proseso ng isinasagawang rebis­yon ng mga balota na malinaw na paglabag sa re­solusyon.